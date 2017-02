A látvány újrafogalmazója

Egy újabb erdélyi festőművész, Albert László (1926–2006) alkotásaiból gyűjtöttek össze és helyeztek nagy szakértelemmel közszemlére több csokornyit a Sepsiszentgyörgyön működő Erdélyi Művészeti Központban, annak munkatársai.

A szépszámú közönséget intézményvezetőként köszöntő és a festményeket művészettörténészként méltató Vécsi Nagy Zoltán a kiállítás megnyitóján elárulta, már az édesapja, Nagy Pál festőművész is nagyra értékelte a Petrillán született alkotó munkásságát. Ezt A hét című folyóiratban 1976-ban megjelent cikke is bizonyítja, melyben így fogalmaz: „A festő a természeti képeket más látószögből közelíti meg, mint a megszokott látványfestészet. Nem elvonatkoztat, hanem csak újrafogalmazza a látványt, és ami mögötte és benne rejlik. Nézőpontja is váltakozó. Egyszer a természet iránti alázattal lehajol hozzá és közvetlenül közelről veszi szemügyre, máskor pedig a távoli jelenségek lehunyorított összképét rögzíti. Az embereket is a maga módján figyeli meg, nem arcképszerű közelségükben, hanem fentről, hogy átfogóbban szemlélhesse őket.”

Vécsi Nagy Zoltán véleménye szerint Albert László az elsők között volt – ebben a vonatkozásban talán nemzetközi értelemben is –, aki a természetet mint ökológiai rendszert jelenítette meg, ennek mikro- és makrokozmoszának láthatóvá tehető jelenségeit összevetve mind a társadalom, mind az anyagi lényegű világegyetem dimenzióival.

Az örvendetes eseményt Ádám Julcsi zenko-játéka tette még hangulatosabbá. A tárlat március 12-ig, keddtől péntekig 10–17 óra között, szombaton és vasárnap 10-től 14 óráig látogatható.

B. Z.