Góbéfesztivál Angliában

A Sepsiszentgyörgyről elszármazott, 26 éve az angliai Manchesterben élő Ördög Ottília Gobefest néven székely-magyar fesztivál szervezésén dolgozik. A május közepén tartandó rendezvényen Háromszék is képviselteti magát.

Első alkalommal tartanak kint hasonló jellegű rendezvényt, amire a Manchester környékén élő mintegy 30 ezer magyar is igényt tart, de ezúttal jó alkalom nyílik arra is, hogy az angolokkal is megismertessék a Drakulánál sokkal többet nyújtó Erdélyt, tehát a sztereotípiák lebontása is cél. A sok székelyföldi meghívott mellett május 13–14. között Magyarországról is várnak fellépőket, emellett a Manchester szívében levő Albert téren az előadások mellett workshopokat, táncházat, kézművesvásárt, gasztrofesztivált is tartanak.

A megyei tanács alárendeltségébe tartozó Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület a Kúriák földjét szeretné népszerűsíteni, azaz a régi kastélyokban, udvarházakban berendezett szálláshelyeket, az azokhoz kapcsolódó programokat. Charles herceg jó kulturális nagykövete volt eddig is Erdélynek – magyarázta Grüman Róbert, a megyei tanács alelnöke –, de Zalánpatak mellett a miklósvári, olaszteleki, zabolai kastélyok által nyújtott szálláslehetőségeket és programokat is népszerűsítik.

Megyénkből meghívást kapott még a Transylmania együttes, amely a manchesteri fellépést egy hosszabb európai turné keretébe illesztette, de valamelyik hagyományőrző néptáncegyüttes is utazni fog. A rendezvény vagy vásári részvétel iránt érdeklődők a www.gobefest.com oldalon találnak további részleteket, illetve ott vehetik fel a kapcsolatot a szervezőkkel.

