Bennünk a dzsungel

Balázs Réka (jobbról): Az autónak is kell az utántöltés, karbantartás – a házasságnak is

A szemerjai református egyházközség és a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház közös szervezésében zajlanak a napokban megyeszerte a Házasság hetének rendezvényei, amelyek mind arra hangolnak, hogy a kommunikáció, a beszélgetés – arról, ami van, a kapcsolatról, önmagunkról és érzéseinkről – nélkülözhetetlen, és folyamatosnak kell lennie.

A sepsiszentgyörgyi rendezvénysorozat nyitányaként Papp Adolf és Balázs Réka családterapeuta házaspár beszélt arról, amit 15 éves tapasztalatukból leszűrtek. Amikor a szülők a gyereket hozzájuk vitték „megjavíttatni”, rájöttek, hogy az nem lehetséges anélkül, hogy a szülők kapcsolatát, az általuk átadott mintákat vizsgálják, és azon velük is dolgozzanak.

– Mindent, amit a párkapcsolatban nem tudunk megoldani vagy elfogadni, továbbadunk gyermekeinknek – fogalmaztak.

– A legjobb „ajándék,” amit rájuk örökíthetünk, egy jó párkapcsolati minta. A deriválásnál sokkal fontosabb lenne az iskolában is tanulni a kapcsolatokról –, mondta Balázs Réka – mert nincs benne a kultúránkban, hogy semmi sem működik ápolás nélkül. Az autónak is kell utántöltés, tisztítás, olajcsere, a házasság is így működik. Már nem a túlélésért vagyunk együtt, mint 50-70 éve – akkor a gazdasági közösség volt a jellemző, nem a romantika –, így most nincs kapcsolati mintánk, hisz a lelkünk nem tudja követni a változásokat. Jellemzően krízishelyzetként élik meg például a férfiak, ha a nők többet keresnek, ha munka nélkül maradnak, és a nő tartja el a családot.”

„Veled kiteljesedve” (ez volt az előadás címe – szerk.) ma azt jelenti, hogy tudunk kérni és adni, hogy a másikkal szabadabbak vagyunk, mint önmagunkban. Ha nem tudunk tartósan együttélni senkivel, de nélküle sem, az biztos, hogy szülői hagyaték a számunkra, racionalizálhatjuk és magyarázhatjuk azt akármiképpen. Erőszakos anya fia erőszakos feleséget választ, alkoholista apa leánya alkoholista férjet, mert ez jelenti az ismert, biztonságosnak hitt, gyermekkorban beivódott mintát.

– Mauglit ki tudjuk hozni a dzsungelből, de a dzsungelt Maugliból nem – fogalmazta meg Réka frappánsan a minták túlélésének törvényét. Elválnak embe­rek, és ugyanolyan lesz a következő párjuk is, ha nem néznek önmagukba. – Lehet a szomszéd nagyon jó, de ne felejtsük, valaki a jó szomszéddal is nyakig van!

Nem reménytelen, és nem lehetetlen a változás, csak azt mindig akarnia kell az illetőnek. A másik sosem változtathatja meg a párját, ha az őszintén nem akarja. S ha igen, akkor is többéves folyamat lehet.

Papp Adolf a párkapcsolat érési folyamatát, szakaszait ismertette: a kezdeti rózsaszín ködben megélt szimbiózistól, amikor a másik hibáit egyáltalán nem látjuk, a leválás és énérvényesítés folyamatán keresztül lehet megérkezni az egyezkedés időszakába. Fontos, hogy elmondjuk, közöljük, mit szeretnénk, ne kelljen a másiknak kitalálni, mert nem fogja. 120-as pulzussal azonban ne tegyük, nem fog sikerülni – tanácsolta.

Aki nem tanul, ismétel – hangzott el a szentencia. A család, a kapcsolatok érzelmi légköre nem adott, azt folyamatosan meg kell teremteni – üzenik a szakemberek.

Bodor Tünde