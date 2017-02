Olvasói toplista

Alig pár – ronggyá olvasott, újrakötött – könyv árválkodik a polcon a kiskamaszok kedvenc olvas­mányából, az Egy ropi naplójából

Kíváncsiak lévén arra, hogy mit olvasnak a háromszékiek, kikértük a Bod Péter Megyei Könyvtár tavalyi legkeresettebb könyveinek listáját, valamint a legnépszerűbb szerzőkét. Kiderült, nincsenek nagy berobbanók, akik korábban megvetették lábukat a toplisták első helyein, most is biztosan őrzik pozíciójukat.

A ronggyá olvasott könyvek uralják a százas listának több mint felét, az első 3 pozícióban kizárólag az ifjúság olvasnivalója szerepel, és ifjúságon értjük a pelenkából épphogy kinőtt hároméveseket, meg a középiskolásokat is. Nagyon sok szülő hozza óvodás gyermekét a könyvtárba, hagyja válogatni, vagy ha nem, Bartos Erika Anna, Peti és Gergő című könyvét kéri neki, vagy a Bogyó és Babócát, elemista diákok pedig rendületlenül viszik Jeff Kinneytől az Egy ropi naplójának sok kötetét, lányos változatban az Egy zizi naplóját, de előkelő helyen szerepel a listán a tinik olvasmánya, a Szent Johanna gimi nyolc kötete is megjelenése, azaz 2010 óta.

Mindezekről Éltes Enikő számolt be a könyvtár gyermekrészlegén, amely két hónapos bezárás után év elejétől ismét várja a kis olvasókat. Néhány klasszikus is szerepel a listán magyarul és románul, a Pál utcai fiúk, Csipike, A kőszívű ember fiai, Rebreanu Ion-ja, főleg annak köszönhetően, hogy háziolvasmányok – és annak ellenére, hogy ami kötelező, ritkán válik kedvenccé.

A felnőttkönyvek között Fábián Janka történelmi hátterű családregényein kívül Dragomán György Máglyája fért bele az első ötvenbe, Szabó Magda Abigélje, Dan Brown Infernója után ismét hosszú sor gyermekkönyv következik.

Hozzák tehát a tanítónők az osztályt, vagy a barátok egymást, a gyermekek kitartó olvasók, ám valahol rátérnek a muszáj-könyvek ösvényére, és ez nem a felnőtt részleghez vezet...

A fenti helyzetből adódóan a szerzők toplistáját is többkötetes meseírók vezetik, dobogós Elisabetta Dami, Bartos Erika és Jeff Kinney, illetve a gimis korosztályban jól szituált Agatha Christie, és Fábián Janka is best olvasott, azaz nagyon viszik. Wass Albert, Jókai Mór éppen csak megelőzik Danielle Steelt és Leslie Lawrence-t, előbbieket inkább az idősebbek olvassák, valószínűleg nekik van türelmük a lassúbb cselekményszövéshez, de a nagy többség mégis a gyorsabb sodrású ponyvaregényeket viszi.

Esterházy Péter 35., mert megelőzi a Harry Potter könyvek szerzője, Joanne Rowling, de Mikszáth, Móricz, Tamási és még Stephen King is. Stabilan keresi egy bizonyos réteg az életvezetést tanító könyveket, Popper Péter, Müller Péter, Csernus Imre viszik a prímet, Paulo Coelho regényei is ide illeszkednek.

– Nagyon sokfélék az emberek, ennek megfelelően nagyon sok mindent kérnek, van, aki végigolvassa Wass Albert műveit, van, aki elfogadja az ajánlásainkat. Néha még az őrkői gyermekek is betérnek egy-egy bunyós DVD-ért, s ha az nem is kerül nekik, talán elvisznek egy kis olvasnivalót, de van fiatalokból, középkorúakból és idősekből egyaránt kikerülő rétege a látogatóinknak, amely kiköveteli az újdonságokat, kikéri a klasszikusokat, és amely télen-nyáron olvas, csak mert szereti – számolt be Hollanda Andrea könyvtáros.

Bodor Tünde