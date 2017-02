Megérni a századikat!

A túrasorozat hét év után sem veszített népszerűségéből, hiszen egyre többen vesznek részt a kirándulásokon Fotó: Bartha Zsolt

Hamarosan hetedik születésnapját ünnepli a Járjuk be Erdővidéket! honismereti túrasorozat, mely 2010 márciusában indult útjára baróti, természetszerető, gyalogtúrákat kedvelő emberek kezdeményezésére, Demeter Zoltán szervezésében, Lőrincz Sándor nyugalmazott biológiatanár vezetésével.

Február 25-én immár a 83. túrát indítják, ezúttal kitekintve Erdővidékről, a Hargita megyei Szentegyházára látogatnak a kirándulók, ahol a 25. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón vesznek részt. A havonta sorra kerülő kirándulások eddig csupán egyetlenegy alkalommal szakadtak meg.

Ha február, akkor farsang a túrázóknak is: ez idáig rendszeresen csatlakoztak a bölöni, az ürmösi, illetve az apácai farsangolókhoz, mindegyikhez két alkalommal. Így Erdővidék hagyományai is ismertebbé váltak, nem utolsósorban pedig a farsangot szervezők számára adtak biztató jelt a túrázók, mutatva, van érdeklődés a vidám felvonulások iránt.

A májusi túrák eddig minden évben rendszeresen az erdőfülei Kankóskertbe vezettek. A kankósvirág nem más, mint a nárcisz népies elnevezése, innen a mintegy másfél hektár nagyságú terület elnevezése, mely egyben Kovászna megye egyetlen nárciszrétje is. Védett terület, a túrázók évente számba veszik a nárciszok gyarapodását, esetleg fogyását.

A nyári hónapok, a megnyúlt nappalokkal hosszabb túrákra adnak alkalmat, így például 2012 júliusában Erdővidék legmagasabb pontján, a Kakukkhegyen jártak a kirándulók, de az Óriáspince-tetőt, Sóvidéket, Kirulyfürdőt, a Szent Anna-tó környékét, a Bodoki-hegységet is felkeresték többek között. Az őszi túrák egyikét – már 2011-től – Dénes István geológus emlékének szentelik, a téli hónapokban rendszerint Baróthoz közeli helyeket keresnek fel. Az idei túrák útvonalait még nem véglegesítették.

Demeter Zoltán szervezőtől megtudtuk, márciusban Székelyderzs és Székelymuzsna környékére látogatnának el, májusban ezúttal a lövétei nárciszrétet keresnék fel, nyáron a tavaly újjáépített bölöni népi feredőt ejtené útba egyik túra.

– A Madarasi-Hargitára, aztán az Egyeskőre és Bálványos környékére is kirándulnánk idén – mondta.

A „hét otthoni évet” lassan kinövő túrasorozat nem veszít semmit népszerűségéből, sőt, Demeter Zoltán szerint remény van arra, hogy az eleinte csupán tizenkét hónaposra tervezett honismereti kirándulások megérjék a századik, netán a kétszázadik kiadást is. Ezt a kirándulók egyre növekvő létszáma is „követeli”. Az idei januári túrán harminchatan vettek részt, ami ezt a hónapot illetően rekordnak számít, és már nem csak erdővidékiek, de Kovászna megye más szegleteiből és Hargita megyéből is érkeznek túrázni vágyók.

Böjte Ferenc