Fertőző klíma

Erős identitású, fejlődő és befogadó Sepsiszentgyörgyöt álmodnak, amely tudja, hogy merre tart Fotó: Vargyasi Levente

Lezárult egy korszak Sepsiszentgyörgyön, de az együttgondolkodás idén is folytatódik a „közösségi részvétel” jegyében, közölték a Székelyföld Kulturális Fővárosa-program kezdeményezői a négy tematikus évet záró, múlt heti gálaműsoron. Az Otthon a kultúrában jelszó alatt 2013 a Hang és szó, 2014 a Játék, 2015 a Hagyomány, 2016 pedig a Kép éve volt.

Az Andrei Mureșanu Színház termében megszervezett gálán Antal Árpád polgármester kiemelte, az elmúlt évek során Sepsiszentgyörgy kimagaslót alkotott a kultúra területén, és aki nem itt él, az nem tudja megérteni azt, hogy egy kisvárosban hogy lehet ilyen kulturális pezsgés. „Én azt hiszem, ez azért van, mert itt van egy kulturális klíma, egy igen magas kulturális páratartalom, mindenféle vírusok fejlődnek ki, és ezek megfertőzik az embereket. Én meg szeretném köszönni önöknek, hogy hagyják magukat megfertőzni, és másokat is megfertőztek, és tesznek azért, hogy ez a város élhetőbb, szerethetőbb legyen”, mondta a városvezető.

Barta Mónika, a városimázs-iroda vezetője a közös cselekvést emelte ki beszédében: „Sepsiszentgyörgyben az a vagány, hogy ha szükséges, akkor mindenki beszáll valamibe. Annak, ami a városban történik, emberi arca van”, hangsúlyozta. Az elmúlt négy év eseményeit a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója, Szonda Szabolcs, a Tein Teátroom tagjai – Kolcsár József, Kónya-Ütő Bence és Pálffy Tibor, a Háromszék Táncegyüttes igazgatója, Deák Gyula és a Magma Kortárs Kiállítótér egyik alapítója, Kispál Ágnes Evelin idézték fel.

Merészet álmodtak, amikor eldöntötték, hogy Sepsiszentgyörgy megpályázza az Európa kulturális fővárosa–2021 címet, fogalmazott Knop Ildikó, a városimázs-iroda munkatársa is. Megcsinálták, közös munkával és Székelyföld nevében, és ha nem is sikerült továbbjutni a verseny második fordulójába, tudták, hogy ott nem ért véget, hiszen minden vég új kezdetet is jelent. Ennek jegyében folytatják a tematikus éveket, fűzte hozzá Knop, és 2017-et a közösségi részvétel évének kiáltják ki, hasznosítva mindazon gondolatokat, amelyek az elmúlt években megfogalmazódtak, mindent megtéve annak érdekében, hogy életre hívják a közös álmot.

Kiss Edit