Külföld felé kacsingatnak

Fazakas Szabolcs fáradhatatlanul dolgozik Székelyföld népszerűsítésén

A 2009-ben beindult és Erdélyben rendkívül népszerű Székelyföldi Legendárium projekt, melynek célja szülőföldünk legendáinak megismertetése, népszerűsítése, lassan kinyitja kapuit a nemzetközi terjeszkedés és kapcsolatok felé. Fazakas Szabolcs ötletgazdát a közelmúlt történéseiről és az idei tervekről kérdeztük.

– Igaz, hogy kezdi kinőni Erdély határait a Székelyföldi Legendárium projekt?

– Múlt hét elején meglátogatták a székelyudvarhelyi stúdiónkat Billy Dichter amerikai és a magyarországi Sipos Kornél filmproducerek. Bemutattuk az eddigi munkáinkat, és meg is hívtak ebben az évben Los Angelesbe és Milánóba, a világ televíziós producereinek találkozójára, melynek lényege, hogy itt nemzetközi útjára tudjuk indítani rajzfilmsorozatunkat.

– Hogyan született meg a Norvég Legendárium ötlete?

– Ugyancsak múlt héten Anne Magnussen norvég filmproducerrel részt vettünk egy közös, a kisebbségek épített kultúrájának megőrzése és népszerűsítése témában tartott szemináriumon, az olaszteleki Daniel-kastélyban. Ott bemutattam a Székelyföldi Legendárium projektet a kezdetektől, meséltem a rajzfilmes törekvéseinkről, majd a szejkefürdői mini Erdély-park koncepciónkat is ismertettem. Anne szerint ez óriási potenciált jelent a régiónak, nagyon tetszett neki, hogy Erdély virágkorát mutatjuk be a parkban, és ehhez is akar nekünk nyugati támogatókat szerezni. A találkozó végén felvetette a lehetőségét, hogy mivel Norvégiában nincs a Legendáriumhoz hasonló projekt, készítsük el. Mivel ez egy európai védett márka, így vállaltuk, hogy amennyiben tényleg igénylik, akkor a székelyföldihez hasonlóan elkészítjük velük együtt a Norvég Legendáriumot.

– Eddig minden Székelyföld Legendárium-terméket Székelyföldön készítettek. Ez a jövőben is így marad?

– Ezen nem változtatnánk, amíg a Legendárium működik, amit lehet, mindent itthon valósítunk meg. Nem tudom, sikerül-e ezzel példát statuálni más vállalkozók felé, de igyekszünk. A könyveket Kínában is nyomtathattuk volna, vélhetően negyedáron, de mi a gyergyószentmiklósi nyomdával dolgozunk, mert a kezdetektől mellettünk vannak, és ezt nem szabad elfelejteni. Ugyanígy, a szejkefürdői mini Erdély-park építője is székely.

– Mit terveznek idénre?

– Nyáron megnyitjuk a mini Erdély-parkot, egyelőre a tervezett kilencven makettből vélhetően tizenöttel. Készítjük az új kalandrajzfilm-sorozatot, amelyet a nemzetközi piacon is bemutatnánk, amelyben a legendák helyszíneit és tartalmát ismertetjük. Ezáltal székelyföldi és külföldi gyerekek egy­aránt tanulhatnak belőle. Jelenleg az első rész forgatókönyvén dolgozunk, amely Csík- és Udvarhelyszéken játszódik. A második helyszíne Háromszék lesz. Emellett a Szent László-év kapcsán kiadjuk Szent László Kárpát-medencei Legendáriumát, és Szejkefürdőn megnyitjuk az Orbán Balázs Múzeumot.

Daczó H. Barna