Színek hangja a Galériában

Hegedűs Ferenc, a Kosztándi Galéria tulajdonosa (jobbról) köszöntötte a szerzőt (középen) és a közönséget. Mellettük Nagy Tamás

Csütörtök este a kézdivásárhelyi Kosztándi Galériában mutatták be dr. Szőcs Géza új könyvét, a kötet az évekkel ezelőtt útjára indított sorozat újabb részét képezi. A szerző ezúttal is a Kézdivásárhelyen és környékén élő alkotó emberekről ír, bevallása szerint a kiadvány egy kis antológiának is felfogható.

A könyvbemutatóra egybegyűlt érdeklődőket Hegedűs Ferenc, a Kosztándi Galéria tulajdonosa és egyben a könyv kiadásának támogatója köszöntötte, majd Nagy Tamás magyartanár méltatta a sorozat (A lélek hangja, A szülőföld hangja, Az oskola hangja, A család hangja, Az űr hangja és A csend hangja) első ízben színes felvételekkel illusztrált kötetét, mely Színek hangja címmel látott napvilágot. „Minek lehet hangja? Talán a válasz ez lenne: mindennek, mindenkinek van hangja, ami és aki a szülőföldről, Kézdivásárhelyről tud valamit mondani” – fogalmazott Nagy Tamás, aki szerint tudatos megfigyelőnek kell lennie annak, aki meglátja a környezetünkben felgyűlt dolgok halmazában az értéket, a maradandót, és szavakba foglalja azokat.

„Géza bácsi köteteiben – a hangok szavaiban – idő van. A mi időnk, a mi történetünk, a mi sorsunk, mi magunk. A Színek hangja ránk szól, ránk kiált, figyelmeztet. Nézz körül újra a vidéken! Nézd meg újra a főteret! Lépkedj figyelmesebben a Borudvarban! Menj fel az emeletre, és csodáld meg a Kosztándi képtárat! Állj meg néhány percre, és hallgasd meg a zenét! És lásd, csoda történik. A színtelen, szürke monotónia színt kap, csengeni, zenélni kezd, a megszokott színek, formák, hangok új jelentést nyernek. Rájössz, hogy csodálatos helyen élsz” – méltatta a kiadványt Nagy.

Dr. Szőcs Géza elmondta: elsősorban Kézdivásárhely művészeti életéről írt, bemutatva mindazon alkotó embereket, akik hozzájárultak a céhes város hírnevének öregbítéséhez. A kisvárosunk nevezetes személyiségei mellett a szülőföldtől távol szakadt alkotók is teret kaptak a kiadványban, aminek összeállításához felhasználta az írott sajtóban megjelent cikkeket, fényképeket is – mesélte el a volt rádiós szerkesztő és egyetemi tanár a tőle megszokott finom humorral tűzdelt beszédében, kitérve a könyv születésének körülményeire és arra, hogy miként motiválja írásra a szülőföld szeretete. A bemutató végén Nagy Tamás a könyvben megjelent egyik versét szavalta el, majd mielőtt a szerző dedikált volna, Demeter Elemér rövid zenés előadással tisztelgett a szerző előtt.

B. L.