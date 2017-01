Csinta Samu és a házigazda, Balogh Zoltán református esperes

Hétfő délután a kovásznai Fábián Ernő Népfőiskola szervezésében Csinta Samu újságíró, közíró Arisztokraták honfoglalása című könyvét mutatták be a városi művelődési ház Ignácz Rózsa Termében.

A rendezvény házigazdája, Balogh Zoltán református esperes az érdeklődőket köszöntve elmondta, idén is havonta szeretnének tartalmas előadásokat szervezni a népfőiskola keretében. Röviden ismertette Csinta Samu munkásságát, megemlítve többek között, hogy az 1960-ban született szerző a rendszerváltás után kezdett újságírással foglalkozni.

Csinta az érdeklődő hallgatóságnak kifejtette, a kíváncsiság vezette arra, hogy az erdélyi nemesekkel foglalkozzon, hiszen ez a szűk társadalmi réteg már a második világháborút követően Nyugatra kényszerült, és a kommunizmusban történt államosítás után nem is akartak hazajönni, egészen a ’90-es évekig, amikor megjelentek a különböző restitúciós törvények.

A szerző a kőröspataki gróf, Kálnoky Tibor segítségével kezdett neki első könyvének, amely Erdély újranemesítői címmel jelent meg. Ebben a Kálnoky, Bethlen, Haller, Apor, Mikes és Teleki családokat mutatta be. A nagy érdeklődés miatt a folytatás is megjelent Arisztokraták honfoglalása néven, amiben a Bánffy, Kemény, Barcsay és Csávossy családok szerepelnek, és mivel a zabolai Mikes-ág ebből is kimaradt, jó eséllyel lehet a folytatásra számítani.

Szőke Zsuzsa