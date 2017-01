Jégkarnevál és túra

A 2012-es januári túra résztvevői a Tortoma-tetőn

Pénteken 16 órától Barót város önkormányzata újdonságszámba menő jégkarnevált szervez a Nagyerdő alatti (kisbodosi) tavon.

A hangulatosnak ígérkező rendezvényre életkortól és korcsolyázni tudástól függetlenül mindenkit várnak, aki ráadásul jelmezben érkezik, akár díjban is részesülhet, hiszen a legérdekesebb maszkok viselőit megjutalmazzák. Az együttlét örömét a szervezők zenével, a jég színes megvilágításával próbálják fokozni.

Aki szombaton is a szabadban szeretné tölteni idejét, annak ajánljuk a Járjuk be Erdővidéket! túrasorozat soron következő, 82. kiadását. Indulás január 14-én reggel 9 órakor a baróti buszmegállóból. A kirándulók érintik a Tortoma-tetőt, ahonnan Olasztelekre ereszkednek be, és meglátogatják Nagy György kovácsmester műhelyét, kovácsmúzeumát. Olasztelekről is gyalogosan jönnek haza Barótra. Becsült táv: 14 km. A túrát ezúttal is Lőrincz Sándor nyugalmazott biológiatanár vezeti.

B. F.