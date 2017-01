A jövő látogatóit nevelik

Dimény Attila: amint az intézményes kereteket sikerül biztosítani, a Napfény Műtermet is megnyitnánk a látogatók előtt

Tavaly mintegy tizenegyezer látogatója volt a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum állandó és időszakos kiállításainak, mondta el lapunknak Dimény Attila intézményvezető, akivel az idei tervekről is beszélgettünk.

A múzeumot 45 évvel ezelőtt helytörténeti intézményként hozta létre Incze László, az elsődleges célt a kézműves anyagok gyűjtése képezte. „Ennek kiegészítéseként tíz évvel ezelőtt kezdtük el gyűjteni a polgári emlékanyagot. Tíz év alatt jelentős anyag gyűlt össze, a munkát folytatjuk. Emellett a ’60-as, ’70-es és ’80-as évek tárgyi emlékanyagát szeretnénk gyűjteni, ezért kérem az olvasókat, ha kidobásra szánt, elavult háztartási cikkeik vagy régi fotóik, negatívjaik vannak, jelezzék intézményünkben”, fejtette ki Dimény Attila. Hozzátette, helytörténeti múzeumként a múzeumhoz, illetve Kézdivásárhelyhez köthető rendezvényeknek is szívesen biztosítanak helyet.

Tavaly mintegy tizenegyezer látogatót fogadtak, az állandó kiállítások közül a céhes ipartörténeti kiállítás, illetve a negyvennyolcas emlékkiállítás is népszerűnek bizonyult, azonban legtöbben a jelenleg 242 darabot számláló, babaméretű népviseleti gyűjtemény iránt érdeklődnek, amely miatt az intézmény a Babamúzeum címet is viseli. Az intézmény népszerűsítése kapcsán Dimény elmondta, megőrizték a névadó által kialakított hagyományt, melynek megfelelően a látogatóknak részletes eligazítást, adott esetben tárlatvezetést nyújtanak, emellett, amennyiben igény van rá, várostörténeti sétákat is szerveznek. „Ez növeli az intézmény jó hírét, úgy vélem, az elmúlt 45 évben ez volt számunkra a legjobb reklám. Ugyanakkor Facebook-oldalunkon is hirdetjük az eseményeket.”

A népszerűsítés mellett a helyi közönség bevonzását, illetve a jövő múzeumlátogatójának kinevelését célozzák meg az állandó és időszakos kiállításokhoz kötődő múzeumpedagógiai tevékenységek. „Tizenöt éve Dimény Erika múzeumpedagógus vezeti a tevékenységeket, ezáltal a gyerekek részletekbe menően ismerik meg a bemutatott anyagot.” Tavalytól temetősétákat is rendeznek, melyek során a régi református temetőben nyugvó nagyjaink életpályáját elevenítik fel az érdeklődők számára. „Tervben van egy tanösvény kiépítése, addig azonban szívesen állunk az érdeklődők rendelkezésére, hiszen az ott nyugvó jeles személyiségek megérdemlik, hogy ne felejtsük el őket.”

Idén tíz időszakos kiállítást rendeznek a múzeumban, emellett az intézmény 45. évfordulója kapcsán a Székely Nemzeti Múzeum képes könyvet ad ki a céhtörténeti múzeumról. „A kiadvány bemutatóján Incze Lászlóról is megemlékezünk halálának tizedik évfordulója kapcsán, emellett városunk első írásos említésnek 610., illetve városi rangra emelésének 590. évfordulója kapcsán helyi kultúrtörténeti előadásokat szervezünk.” Hozzátette, bízik benne, hogy a gyulafehérvári Központi Fejlesztési Régió illetékesei mielőbb rábólintanak az egykori Székely Katonanevelde felújítását célzó pályázatra, ahol kulturális központot létesítenének. „Ez mérföldkő lenne a múzeum életé­ben, úgy vélem, az intézmény gyarapításához vezetne” – summázott.

Daczó H. Barna