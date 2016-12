Angyali szárnyak nélkül

Imola a családja körében, ünnepi hangulatban. Viszi tovább az örökséget

Ma úgy mondjuk, nagyon jó az aurája P. Magyarósi Imolának, a régiek még úgy fogalmaztak ilyenkor, hogy bűvkörébe vont. Ünnep előtt ültünk le egy kicsit a készülődésről, családról, de a kihagyhatatlan munkáról is beszélni a Tamási Áron Színház művésznőjével, és abból, amit mondott, csak úgy áradt a béke, a figyelem, a meghittség, a természetesség.

A gyökerek miatt van. Kiderült, hogy stabil családból származik, boldog gyermekkorral és karácsonyi angyallal is a háta mögött. Édesapja, nagyapja kántor volt, mielőtt szenteste elmentek volna az istentiszteletre, bezárták a szobát, ahová belopták a felöltöztetett karácsonyfát. Mire a gyermekek hazajöttek a templomból, a szomszéd néni felkapcsolta a díszvilágítást, fényesség ragyogott a szobában, mert beköltözött az angyal. Így volt, mesés volt a gyermekkori karácsony, ezt az örökséget viszi tovább saját családjában a művésznő.

Az 5 és fél éves Luca, a 3 éves Lőrinc is gyűjtögetik már ilyentájt szívükben a ragyogást, még akár meg is fenyegeti a nagy a kicsit: ha valami rossz fát tesz a tűzre, „a te szívedben ettől nem gyúl fény!” Mert próbafolyamaton innen és túl, az adventi naptárban olyan napi feladatok szerepelnek, amelyek egybekovácsolják a családot: karácsonyfadísz készítése só-liszt gyurmából, kopogtatódísz odalopása a szomszédok kapujába, meseolvasás a paplan alá bújva, mézeskalács díszítése. Igaz, néha sűríteni kell a teendőket, mert a próbák és az óvoda programja fedik egymást, de hát ez még megoldható.

Magyarósi Imoláról cseppet sem irigy kolléganői azt pletykálták, hogy különösen rafinált konyhatündér, és ha újdonságok érdekelnek, akkor föltétlenül őt kérdezzem. Kérdeztem. A kísérletezésnek és a fantáziának a konyhában kibontakozni szenteste előtt nyílik tere, mesélte. Az angyaljárást követően ugyanis a művésznő férjének szüleinél vacsoráznak, oda pedig a saját fogásokkal is felszerelkezve érkezik a négytagú család. A szállíthatóság ugyan kicsit korlátozza a lehetőségeket, de egy szénen sült céklából készített céklasaláta pirított mandulával és a franciák pizzája, egy zöldséges meg egy gombás quiche sokféle olvadó sajttal a tejszínes öntet tetején föltétlenül asztalra kerül. Másnap Imola szüleinél a hagyományos székely karácsonyi menü, töltött káposzta, bejgli dívik, de a levegőben van már egy aszalt szilvával töltött, saját nevelésű(!) kacsa ideája is, ez vagy utazik a vacsorára, vagy szilveszterre fog megtestesülni, mindenképp hamarosan.

Amint kint, úgy bent – vallja a színésznő, ezért amennyire lehet, takarítani is kell, felsúrolni a fapadlót, kimosni a függönyöket, letörölni a port, hogy a szívekben, fejekben is rend és tisztaság legyen. Most nyertek értelmet a hagyományok, amelyek ellen kamaszként még lázadt, az idő teltével azonban más arcukat fordították feléje, megszépültek.

– Kell ez a jó szagú otthon, hogy a szakmában teljesítsek. A gyermekeim annyira hálásak tudni lenni egy jókedvű együttlétért, szinte repülnek, ha látják, hogy örülök, így sokszorozódnak az energiáim a munkában. Angyalszárnyat, amivel tényleg repülnek, nem fog hozni nekik az angyal (ti. azt kértek), de ezzel a kicsi csorbasággal is így kerek nekünk a világ.

Bodor Tünde