Karácsonyi töprengés

Jakub Mariannak a Kisalföldben megjelent térképe. Izlandon a „karácsonyi haverok”, Walesben „Kémény Jankó”, Finnországban a „karácsonyi kecske(bak)”, a görögöknél Szent Bazil hozza az ajándékot

Egy Mikulás utáni borús délután Háromszéki Levente számítógépen házi feladatához keresi az anyagot. Édesanyja ott tesz-vesz a szobában, hajtogatja össze a kisebbek ruháit, közben szeretettel figyeli fiát. Magában nyugtázva, hogy ez nem zavarja Leventét, hozzászokott a nagycsaládos élethez, hiszen már ide s tova tíz éve, hogy osztályelső.

Egyszer csak Levente szokatlanul hangosan felkiált: „Édesanya, a mi angyalkánk miért nincs egyik térképen sem?” Az anya a számítógép elé ült, a fia által kimásolt anyagot elkezdte figyelmesen tanulmányozni: www.szeretlekmagyarorszag.hu/ki-hozza-karacsonykor-az-ajandekot-europaban.

Egy percig csendesen, távolba révedt tekintettel ült a számítógép előtt. Saját lelki szemei előtt látta azoknak az erdélyi magyaroknak az arcát, akik pont olyan döbbenten láthatják, hogy hiába is keresik az Angyalkát, nem került fel erre a térképre sem. Én tudom, hogy miért, majd ha még nő a fiú, akkor neki elmondjuk. De mégis ilyet! Egy sikeres magyar adássorozat világhálós oldalán is közzétették ezt a térképet. Igencsak döbbenetes.

És akkor érte a nagyobb, csalódással vegyült meglepetés, amikor a Kisalföld nyugat-magyarországi napilap honlapján meglátta egy cseh nyelvész térképét és a hozzá tartozó újságcikket. Hiszen ezen a térképen még a spanyolországi – tájegységek szerinti – ajándékhozók nevei is fel vannak sorakoztatva; tovább szemlélődve láthatta, hogy nem csak azok… Nyugodtságot erőltetve magára, odaintette fiát:

– Bizony, fiam, jól elfért volna ezeken a térképeken a mi Angyalkánk is, mert a székelység zömének, lett-légyen az református vagy katolikus, ősidőktől fogva az Angyalka hozza a karácsonyfát és az ajándékot még ma is. Az is igaz, hogy az Angyalka csakis a miénk. Tudod, itt a Kárpát-medencében él egy nép, a székely-magyar, melynek múltját igen nehéz lenne úgy előtárni, hogy valaki ne mondana ellent – sajnos, igaz ez más európai népekre is. Akkor miért lenne könnyen érthető, magyarázható az a tény, hogy csak a székely-magyarok lakta területeken hozza az Angyalka a karácsonyfát és alatta a szeretet ajándékait, máshol sehol e világon?! Ha nagyobb leszel, fiam, majd még többet is elmondok neked erről.

Számomra még az is nagyon elkeserítő, hogy a mai divatos amerikanizálódás jegyeként itt, Székelyföldön is, adventtől vízkeresztig csak a piros köpenyes, nagyszakállú Mikulás–Télapót, Karácsony­apót látom ünnepi díszítésként. Sajnos, Magyarországon is ezt láttam, és nem a Jézuskát.

Fiára nézett, sóhajtott, majd folytatta:

– Az én gyermekkoromban az erdővidéki öregek a zimankós karácsonyestéken még tudták azt a módszert, hogyan láttassák az unokákkal az Angyalka távozását. Amint az ajtót maga után becsukta, még egy pillantásnyi ideig láthatták a gyertyák fényénél aranyfüstként utána úszó „haját”.

Remélem, megszámlálhatatlan időkig hozza még a székely-magyar gyerekeknek a mi Angyalkánk a karácsonyfát, alatta a szeretet ajándékait. Mert a karácsony nem a drága ajándékokról szól. Az igazi karácsony a hit, a szeretet és a család örömünnepe.

C. Némethi Enikő