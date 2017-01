Csütörtök este a kézdivásárhelyi Kosztándi Galériában mutatták be dr. Szőcs Géza új könyvét, a kötet az évekkel ezelőtt útjára indított sorozat újabb részét képezi. A szerző ezúttal is a Kézdivásárhelyen és környékén élő alkotó emberekről ír, bevallása szerint a kiadvány egy kis antológiának is felfogható. ...