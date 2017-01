Sikeres évet hagy maga mögött a háromszéki sportélet, sportolóink idén is kitartóan tették a dolgukat, számos országos és nemzetközi elismerést érdemelve ki ezáltal. 2016 legemlékezetesebb momentumaként Sepsiszentgyörgy az ország kosárlabda-fővárosává vált, miután a Sepsi–SIC női együttese a bajnokságot és a kupasorozatot is megnyerte. Hosszabb kihagyás után, ismét van másodosztályos labdarúgó-csapatunk – nem is akármilyen! –, idén először volt háromszéki résztvevője a paralimpiának, de ifjúsági Európa-bajnoki címnek is örülhettünk. Szubjektív visszatekintő az idei háromszéki sportévre, a teljesség igénye nélkül....