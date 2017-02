Pénteken délután 19:30-tól nyílik a sepsiszentgyörgyi Művész Mozi by Cityplex - jelentette be sajtótájékoztató keretében Antal Árpád polgármester. Az est folyamán egyidőben két filmvetítésre is sor kerül, a Chaplin teremben Till Attila Tiszta szívvel című filmjét vetítik, míg a Fellini teremben Adrian Sitaru Fixeur című filmjét nézheti meg a közönség. Az utóbbin jelen lesz a film rendezője, Adrian Sitaru is. ...