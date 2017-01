Csak a szemének hisz Csákány László, a Szemerja–Görgő Közbirtokosság elnöke, és erre biztatta azt a 208 közbirtokossági tagot is, akinek tulajdonrésze van az ő keze alatt. Illetve van is, meg nincs is. Ezt a furcsa tényállást a sajtónak, a jelenlévő alig öt tagnak és másik öt, erdőügyek felől érdeklődő jelenlévőnek is elmagyarázta, ugyanis ennyien fogadták el a meghívást a szombati nyílt napra, az éves beszámolót megelőző terepszemlére, amelyen kötetlen keretek között eshetett szó erdőgazdálkodásról, környezetvédelemről. A hasznosat a kellemessel összekötve, szalonnasütés tett pontot a séta végére....